Мурашко сообщил, что 53% россиян старше 60 лет прошли ревакцинацию от ковида

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в настоящее время прошли 53% россиян старше 60 лет, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что сегодня ревакцинировались 11 млн россиян. "Среди лиц старше 60 лет - это 53%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Около 70 тыс. человек в сутки вакцинировались и ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции в России в новогодние праздники, это меньше, чем до Нового года, сообщил Мурашко.

"К сожалению, в новогодние праздники провакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тыс., это 70 тыс. в сутки. Мы в рабочие дни, до Нового года, имели в разы больше вакцинацию", - сказал он

Прививочных пунктов и вакцины от ковида в России достаточно, запись на прививку идет без сбоев. Ревакцинацию уже прошли почти 11 млн россиян, заявил Мурашко.

"Технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией у нас сегодня нет. Вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно, запись электронная на прием, на вакцинацию работает без сбоев. Всего в общей сложности работает более 15 тысяч различных видов пунктов вакцинации. Повсеместно вакцинация на сегодняшний день доступна", - сообщил он.

Мурашко призвал россиян своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию. "На сегодняшний день почти 11 млн граждан воспользовались возможностью ревакцинации", - отметил министр.