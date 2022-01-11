Умерла пациентка, пострадавшая при пожаре в ковидной больнице в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Пациентка ковидной больницы в Красноярске, пострадавшая при пожаре в медучреждении, умерла. Об этом сообщили ТАСС во вторник в региональном Минздраве.

Пожар в больнице №20 в Красноярске произошел 29 декабря. В результате пожара пострадали пятеро человек. Четверо из них были госпитализированы в ожоговое отделение Красноярской краевой больницы в стабильно тяжелом состоянии. Один продолжил лечение в больнице №20.

"Да, [краевая] больница подтвердила (факт смерти одной из пострадавших при пожаре - прим. ТАСС)", - сообщили в ведомстве, добавив, что другими подробностями не располагают.

Площадь пожара составила около 5 кв. м. Из здания были эвакуированы 112 человек. Сообщалось, что при пожаре была повреждена одна палата. По данным министерства, работа медучреждения восстановлена полностью.

Ранее прокуратура края сообщала, что, по предварительным данным, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом.