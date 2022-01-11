В Вологодской области снизились втрое темпы вакцинации от COVID-19

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Темпы иммунизации населения от коронавирусной инфекции снизились втрое в Вологодской области - до 10 тыс. человек в первую неделю января, тогда как в конце ноября за неделю прививали до 31 тыс. человек. Такие данные представил начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников.

"В конце ноября темпы вакцинации возросли до 31 тыс. привитых в неделю, к концу декабря они снизились до 12-14 тыс. За первую неделю января привито чуть более 10 тыс. человек", - следует из представленной Плотниковым инфографики на заседании регионального оперштаба.

Как заявил губернатор Олег Кувшинников, "в праздники произошло резкое снижение темпов вакцинации, при этом необходимый уровень коллективного иммунитета пока не достигнут, а планы по вакцинации не выполнены". "Первым компонентом привито 580 тыс. человек, а должно быть, как минимум 720 тыс., в связи с этим еще раз прошу заместителя губернатора и начальника департамента продолжить работу по привлечению на пункты вакцинации вологжан", - поручил глава региона.

По информации Плотникова, на 11 января в области всего привито 580 634 человека первым компонентом, из них 78 877 человек вакцинированы повторно, 547 060 человек завершили иммунизацию. Охват взрослого населения иммунизацией составляет 55,5%. По этому показателю область находится на 53 месте в РФ. Запас вакцины имеется в достаточном количестве, препарат для подростков "Спутник М" в область еще не поступал.

Для стимулирования темпов вакцинации лицам старше 65 лет с нового года на пунктах вакцинации организована выдача купонов на иммунизацию против клещевого энцефалита. Весной планируется раздача посадочного материала, в марте - бесплатных билетов на концерты "Дискотека 90-х" для лиц старше 35 лет. В Вологде будут бесплатно раздавать билеты на посещение учреждений культуры в рамках проекта "Культурный вторник". Рекомендованы такие концерты и в муниципалитетах, сообщил Плотников.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 100 841 случай заражения инфекцией. Выздоровели 92 929 человека, умерли 3 054 человека. Режим повышенной готовности продлен до конца февраля.