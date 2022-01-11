Эксперт заявил, что доля "омикрона" в России достаточно высока

МОСКВА, 11 января. Доля выявленного омикрон-штамма коронавируса в России на сегодняшний день достаточно высока, что может привести к росту заболеваемости ковидом в ближайшее время. Об этом во вторник заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Сейчас доля "омикрона" достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, мы увидим рост заболеваемости в стране", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".