В Калмыкии назвали покушение на главу района попыткой сопротивления политике региона

ЭЛИСТА, 11 января. /ТАСС/. Власти Калмыкии назвали произошедшее в Элисте покушение на главу Кетченеровского района республики попыткой сопротивления политике региона, сообщил ТАСС во вторник глава администрации Республики Калмыкия Чингис Бериков.

Следователи во вторник возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования. Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте.

"Произошедшие накануне события - это вызов, брошенный маргиналами нашему обществу. Покушение на главу района - это не просто криминальная разборка, это акт устрашения, сопротивления той политике, которую последовательно и целенаправленно ведет руководство республики и правоохранители по декриминализации экономики и общества в целом. Это отчаянная попытка криминальных элементов сохранить свое влияние в отдельно взятом районе", - сказал Бериков.

Глава администрации республики отметил важность открытости следственных действий. "Сейчас считаю необходимым обеспечить публичность следственного процесса, насколько это будет, конечно, возможно, а также пресечь любые, даже потенциальные попытки воздействия на следствие. Нападавший должен быть наказан по всей строгости закона", - считает он.

По словам Берикова, коррупция и криминал в последние годы наносили существенный вред социально-экономической политике региона. В частности, это хищение 300 млн рублей, выделенных на возведение Левокумского водопровода, теневая экономика, в которой находится значительная часть аграрного сектора региона, попытка осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий в Калмыкии. Вместе с силовиками власти республики запустили несколько программ, в том числе план по декриминализации сельского хозяйства. Произошедшее покушение на убийство главы Кетченеровского района является примером сопротивления криминала последовательной борьбе с преступностью, добавил он.