В Калмыкии произошло покушение на убийство главы района

ЭЛИСТА, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается [в совершении преступления] по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 января вечером подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Канукова Элисты умышленно с целью убийства в ходе ссоры нанес удар ножом главе района. Преступный умысел на убийство подозреваемым не был доведен до конца, поскольку пострадавший оказал ему активное сопротивление.

Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.