ГУ МЧС по Кубани перешло в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю перешло на режим работы в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды, которое со среды прогнозируется в регионе. Также в главке начал работу круглосуточный оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500 - 1 000 метров.

"В рамках выполнения комплекса превентивных мероприятий силы и средства главного управления МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, связанные с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемами уровней рек до опасных явлений.

"С 12.01.2022 в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб", - добавили в пресс-службе, отметив, что в пожарно-спасательных отрядах организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных лиц подразделений, приведено в часовую готовность к развертыванию подвижных пунктов обогрева в местах наиболее подверженных образованию снежных заносов и заторов на автомобильных дорогах.