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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

Мэр Москвы отметил, что авторская передача телеведущего "Неделя в городе" завоевала доверие телезрителей столицы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. Он отметил, что программы Зеленского отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи и живой язык.

"Ушел из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача "Неделя в городе" завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы", - говорится в телеграмме мэра Москвы, опубликованной в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Также на сайте сообщается, что Михаил Зеленский родился в Москве в 1975 году. Он учился в Хабаровском медицинском институте, Хабаровском институте физической культуры и Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. С 1997 года вел программы на радио и телевидении, преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

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