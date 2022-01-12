Костромские депутаты просят Госдуму ускорить принятие закона о пожизненном сроке педофилам

КОСТРОМА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о скорейшем принятии закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом сообщила пресс-служба Костромской облдумы.

"Костромская областная дума настаивает на скорейшем принятии федерального закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Обращение к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину единогласно поддержал сегодня депутатский корпус. Решение принято путем опроса. Это предусмотрено думским регламентом в исключительных случаях", - говорится в сообщении.

Поводом для обращения депутатов стало убийство пятилетней девочки в Костроме - двое мужчин похитили ребенка с прогулки в центре города 4 января, подозреваемые были задержаны, они признались в убийстве. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. 6 января суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным пресс-службы прокуратуры Костромской области, один из двух подозреваемых в убийстве ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

Как уточняет пресс-служба областной думы, в декабре 2021 года законопроект об ужесточении ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних был принят Госдумой в первом чтении.

"Нелюдям, которые посягнули на святое, не может быть места в нашем обществе. Они должны не только сидеть пожизненно, но и отбывать наказание в самых суровых условиях - работать на северных территориях, рудниках. Самым жестким образом, раз и навсегда необходимо пресекать не только попытки, а даже мысли причинить вред ребенку", - цитирует пресс-служба председателя Костромской областной думы Алексея Анохина.