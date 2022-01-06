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Что известно об убийстве ребенка в Костроме

Что известно об убийстве ребенка в Костроме

© СК РФ

В Костроме пятилетняя девочка 4 января вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Двое мужчин забрали ее и скрылись. Позднее тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города.

ТАСС собрал основные факты, известные об инциденте к настоящему моменту.

Как расследовали дело

  • В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". 
  • Следователи задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Свою вину они признали. Суд арестовал мужчин на два месяца.
  • По данным прокуратуры региона, один из подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Другой был ранее судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек.
  • В прокуратуре также сообщили, что семья убитой является благополучной, на учетах не состоит, к административной ответственности не привлекалась.
  • В региональном управлении МВД добавили, что очевидцы похищения ребенка в полицию не обращались. Там также отметили, что полицейские регулярно проводили контрольные мероприятия в отношении одного из фигурантов дела: посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений.
  • Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

Реакция властей

  • Губернатор региона Сергей Ситников пообещал оказать семье ребенка всю необходимую помощь. 
  • В связи с инцидентом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.
  • Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения. 
  • Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова также выступила за ужесточение наказания за преступления, связанные с насильственными действиями против детей. Она попросила уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову содействовать оказанию семье убитой психологической, медицинской и материальной поддержки.
  • Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил создать специальный реестр педофилов, который бы публиковался на официальных сайтах российских регионов и городов. 
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