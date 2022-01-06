Что известно об убийстве ребенка в Костроме

В Костроме пятилетняя девочка 4 января вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Двое мужчин забрали ее и скрылись. Позднее тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города.
ТАСС собрал основные факты, известные об инциденте к настоящему моменту.
Как расследовали дело
- В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего".
- Следователи задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Свою вину они признали. Суд арестовал мужчин на два месяца.
- По данным прокуратуры региона, один из подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Другой был ранее судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек.
- В прокуратуре также сообщили, что семья убитой является благополучной, на учетах не состоит, к административной ответственности не привлекалась.
- В региональном управлении МВД добавили, что очевидцы похищения ребенка в полицию не обращались. Там также отметили, что полицейские регулярно проводили контрольные мероприятия в отношении одного из фигурантов дела: посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений.
- Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.
Реакция властей
- Губернатор региона Сергей Ситников пообещал оказать семье ребенка всю необходимую помощь.
- В связи с инцидентом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.
- Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения.
- Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова также выступила за ужесточение наказания за преступления, связанные с насильственными действиями против детей. Она попросила уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Быстрякову содействовать оказанию семье убитой психологической, медицинской и материальной поддержки.
- Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил создать специальный реестр педофилов, который бы публиковался на официальных сайтах российских регионов и городов.