Что известно об убийстве ребенка в Костроме

В Костроме пятилетняя девочка 4 января вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Двое мужчин забрали ее и скрылись. Позднее тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города.

ТАСС собрал основные факты, известные об инциденте к настоящему моменту.

Как расследовали дело

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего".

Следователи задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Свою вину они признали. Суд арестовал мужчин на два месяца.

По данным прокуратуры региона, один из подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Другой был ранее судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный судом, не истек.

В прокуратуре также сообщили, что семья убитой является благополучной, на учетах не состоит, к административной ответственности не привлекалась.

В региональном управлении МВД добавили, что очевидцы похищения ребенка в полицию не обращались. Там также отметили, что полицейские регулярно проводили контрольные мероприятия в отношении одного из фигурантов дела: посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об этапах расследования уголовного дела и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

Реакция властей