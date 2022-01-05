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Полиция проверяла фигуранта об убийстве девочки в Костроме, ранее судимого за педофилию

Двух подозреваемых в убийстве ранее задержали

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции регулярно проводили контрольные мероприятия в отношении одного из фигурантов дела об убийстве девочки в Костроме, который был ранее судим за педофилию, сообщается на сайте "МВД-медиа".

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"Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка.

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