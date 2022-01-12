СК предъявил обвинение двум мужчинам в изнасиловании и убийстве девочки в Костроме

КОСТРОМА, 12 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве пятилетней девочки, мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Что известно об убийстве ребенка в Костроме

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Руководителем следственной группы - следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 131, частью 5 статьи 132, пунктами "в", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ, а также пунктом "б" части 4 статьи 131, пунктом "б" части 4 статьи 132, пунктами "в", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ соответственно", - говорится в сообщении.

Обвиняемые признали вину по данным статьям в полном объеме.