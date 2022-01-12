Самолет ВКС РФ доставит в Москву из Казахстана 146 россиян

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы.

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

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Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что вывоз российских граждан самолетами ведомства "будет продолжаться до полного выполнения задачи".