Глава Минстроя принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту 11-летнего Андрея Кулиева из Севастополя, который хотел увидеть панду, сообщается на странице министерства в Instagram.

"Андрей, значит, тебе нравятся панды? Ты захотел панду увидеть? Здорово! Вот такое желание твое сбылось. Сейчас поедешь встречаться с пандами", - сказал Файзуллин на встрече с мальчиком и его родителями в Минстрое РФ.

Позднее Андрей отправился в Московский зоопарк, где посетил павильоны с пандами и другими животными. Кроме того, семья Куликовых побывала в Оружейной палате, а также увидела морских обитателей в "Москвариуме".

Акция "Елка желаний" организуется в рамках проекта "Мечтай со мной". Она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время проведения акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях. В 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.