Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Телеведущий Михаил Зеленский, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего.

"Михаила планируется похоронить на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни, по предварительным данным, в результате инсульта. Как сообщает Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", журналист почувствовал себя плохо на отдыхе в Доминикане, врачи пытались его спасти, но не смогли.