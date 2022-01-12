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Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Телеведущий умер на 47-м году жизни
Михаил Зеленский Евгений Евгранов/ТАСС
Описание
Михаил Зеленский
© Евгений Евгранов/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Телеведущий Михаил Зеленский, скорее всего, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в сфере СМИ, знакомый с пожеланиями близких умершего.

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"Михаила планируется похоронить на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни, по предварительным данным, в результате инсульта. Как сообщает Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", журналист почувствовал себя плохо на отдыхе в Доминикане, врачи пытались его спасти, но не смогли.

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