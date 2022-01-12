Путин объявил благодарности за модернизацию Спасской башни и создание Музея археологии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил грамотой и объявил благодарности участникам модернизации Спасской башни и создания Музея археологии на территории Московского Кремля. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

За активное участие в реализации проекта по модернизации звонницы на Спасской башне и созданию подземного Музея археологии Чудова монастыря на территории Московского Кремля почетной грамотой президента награжден первый заместитель гендиректора по научной работе АО "Научно-исследовательский институт часовой промышленности" Геннадий Хлюстов. Благодарности президента объявлены руководителю планово-экономической службы института Светлане Деевой и начальнику отдела конструкторского бюро института Владимиру Трофимову.

Президент ранее уже объявлял благодарности 17 участникам работ.

О Музее археологии Чудова монастыря

Путин в 2016 году дал поручения о создании подземного музейного комплекса - Музея археологии Чудова монастыря. В ноябре 2020 года президент лично его посетил.

Музейный комплекс создавался на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля. В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 кв. м. Археологи обнаружили там культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя. Все находки было решено сделать объектами музейного показа.

О звоннице на Спасской башне

В 2020 году 12 новых колоколов установили на звоннице Спасской башни Московского Кремля. Подъем и настройка новых колоколов проводились по проекту дооснащения звонницы, начавшегося в 2017 году.

До этого в последние десятилетия на Спасской башне находилось всего 17 колоколов, только 14 из которых были задействованы в проигрывании музыкальных произведений и бое курантов. И лишь немногие слушатели могли угадать мотив по кратким колокольным темам из-за ограниченного состава колоколов на башне.

По замыслу специалистов, для звучания музыкальных произведений в полной октаве было необходимо дооснастить башню 12 новыми колоколами, убрав с нее шесть старых. После завершения всех работ на звоннице располагаются 23 колокола.