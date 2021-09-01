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Джигитовка на Красной площади.
Джигитовка на Красной площади.
Джигитовка на Красной площади.
Джигитовка на Красной площади.
Джигитовка на Красной площади.
Фестиваль "Спасская башня"

Джигитовка на Красной площади. На "Спасской башне" всадники показывают конное шоу

© Екатерина Москвич/ТАСС
Корреспондент ТАСС посетила репетицию всадников и увидела часть уникальной программы, которую они подготовили для фестиваля в этом году

27 августа на Красной площади стартовали выступления всадников Кремлевской школы верховой езды в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На номера, подготовленные заранее, можно посмотреть днем на конном манеже, а вечером — на главной сцене. О том, какие сюрпризы ждут зрителей, сколько времени занимает подготовка и почему в выступлении принимают участие 13 лошадей, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

Справка

О фестивале

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади по 5 сентября в формате COVID free. На дневные выступления Кремлевской школы верховой езды вход свободный, на вечерние — по билетам фестиваля. Как сообщалось, в связи с фестивалем с 22:00 мск 25 августа до 08:00 мск 6 сентября планируется полное перекрытие движения на участке ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также на проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе дома № 5 по Красной площади. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля

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Первая встреча

Стоило зайти на Красную площадь, сразу стало понятно, где проходит репетиция. Рядом с ограждением стояли люди и снимали на телефон лошадей — не каждый день их можно увидеть на Красной площади. Пройдя внутрь, сразу замечаю на себе взгляды лошадей: десяти рыжих, двух гнедых и одной серой (все поджарые, ухоженные).

"Обычно во время разъездов, парадов используется четное количество. Но лошадь — это живое существо, и всякое может случиться. Чтобы программа не была нарушена, у нас обязательно есть запасная лошадь, но она все равно постоянно участвует. Если они все здоровы, не требуют дополнительного внимания, то все 13 участвуют в таких блоках, как джигитовка (скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки, — прим. ТАСС), работа с оружием", — поясняет Петров.

© Екатерина Москвич/ТАСС

Сначала лошади разогреваются: для этого они вместе со всадниками бегут рысью и галопом. После этого во время тренировки они, как и люди, постоянно находятся в движении, чтоб не получить травму. Затем начинаются репетиции номеров. В 2020 году всадники Кремлевской школы верховой езды готовили сюрприз — выступление под живое сопровождение, но из-за пандемии коронавируса показать его не удалось.

Мы еще в прошлом году планировали показать зрителям программу вместе с нашими друзьями из Московского казачьего хора, которые поют народные композиции. Это очень перекликается с нашей работой. В прошлом году не удалось показать эту программу на манеже "Спасской башни", в этом году мы это реализуем
Борис Петров
гендиректор Кремлевской школы верховой езды

​​Впервые эта школа приняла участие в "Спасской башне" в 2007 году. С тех пор является постоянным участником. Раньше программа включала не только выступления, но и интерактив, от которого пока пришлось отказаться из-за пандемии.

Совершенствование на ходу

Подготовка к выступлению, пояснил глава школы, начинается за год до самого мероприятия. Идеи генерируются самостоятельно, основную часть программы составляет капитан команды Андрей Ненашев. "99,9% делает он. Мне достаточно только бантики привязать, точнее один бантик, наверное, потому что Андрей уже все это учитывает. Получается блестящая программа", — признался Петров.

Несмотря на готовую программу, я наблюдаю, как во время репетиции появляются новые элементы, обсуждается музыка. Можно сказать, что программа живая, она дышит и меняется вместе со всадниками.

© Екатерина Москвич/ТАСС

В какой-то момент я отвлекаюсь от общения с генеральным директором школы, потому что у меня на глазах всадники во время галопа вскакивают на седло и дальше едут уже стоя. Пока я наблюдаю за трюком, Петров объясняет, что на самом деле у некоторых из них есть помарки, но непрофессиональным взглядом их не было видно.

На жесткой диете

Лошади, которые участвую в программе, находятся на жесткой диете. За их весом активно следят специалисты и меняют количество еды, если режим тренировок изменился. "Если лошадь по какой-то причине снимается с интенсивной работы, то, конечно же, уменьшается ее рацион питания", — рассказал гендиректор центра, пояснив, что усиленное питание без нагрузки может привести к травмам.

Перевозка лошадей на Красную площадь осуществляется специальными коневозками. Как уточнил Петров, сложностей это не представляет. Ранее лошадей перевозили в них в Великобританию, Францию, Германию и другие страны.

Интересен тот факт, что среди лошадей только одна — серая (орловский рысак), все остальные — рыжие или гнедые (донские). Однако гендиректор объяснил, что на самом деле так получилось случайно.

 

Тем временем всадники приступили к выполнению еще более сложного трюка, во время которого один человек одной ногой стоит в одном седле, второй — в другом. Лошадь при этом передвигается галопом. После этого идет отработка "пирамиды", когда две лошади везут троих всадников. Все это происходит в конном манеже, специально организованном на Красной площади.

Башмачки

В манеже репетиция завершается выполнением трюков с оружием. После этого наездникам, которые не принимают участие в выступлении на главной сцене, разрешают расседлать лошадей, а тех, кто задействован, — просят одеть на копыта специальные башмачки: они полностью закрывают копыта, защищая от брусчатки и помогая не скользить в случае дождя.

© Екатерина Москвич/ТАСС

В этот момент мне удается поближе познакомиться с лошадьми, более того — на одной из них разрешают прокатиться. Мне достался Тяпа (полное имя — Тягач). Рядом для соблюдения техники безопасности идет один из всадников, который рассказывает, что в школе за каждым закреплена определенная лошадь, тренировки на ней проходят обычно в течение двух часов. Несмотря на то, что в седле не было профессионального всадника, Тяпа был спокойным и послушным. Через некоторое время прогулка заканчивается, Тяпу готовят к репетиции на главной сцене. Она нужна, чтобы осмотреть площадку, развести на ней номер.

Несмотря на жесткую диету, когда репетиция завершается, лошадей можно покормить яблоками. После угощения они сначала просят добавки, а после этого — погладить или обнять.

Из Подмосковья в Москву

В обычное время Кремлевская школа верховой езды временно расположена в Алмазове. "Это не наша база. Мы на данный момент реализуем очень интересный проект вместе с Москвой: на территории ВДНХ создаем Центр национальных конных традиций. Я думаю, что в ближайшее время наши лошади смогут уже там жить, получить постоянную прописку. Пока проект реализуется, мы являемся арендаторами конной базы "Алмазово", — отметил Борис Петров.

На время фестиваля "Спасская башня" команда перебазировалась в Москву, чтобы нагрузка на коней не была чрезмерной. "Мы сейчас размещаем лошадей в конно-спортивном клубе "Измайлово". Выбрали место поближе, потому что нагрузка в этом году очень большая на лошадей и на всадников, так как будем выступать практически каждый день на манеже Кремлевской школы верховой езды и практически каждый вечер — на главной площадке страны", — добавил он.

Екатерина Москвич

Теги
РоссияФестиваль "Спасская башня"
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