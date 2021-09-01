Джигитовка на Красной площади. На "Спасской башне" всадники показывают конное шоу

Корреспондент ТАСС посетила репетицию всадников и увидела часть уникальной программы, которую они подготовили для фестиваля в этом году

27 августа на Красной площади стартовали выступления всадников Кремлевской школы верховой езды в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На номера, подготовленные заранее, можно посмотреть днем на конном манеже, а вечером — на главной сцене. О том, какие сюрпризы ждут зрителей, сколько времени занимает подготовка и почему в выступлении принимают участие 13 лошадей, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.

Справка О фестивале XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади по 5 сентября в формате COVID free. На дневные выступления Кремлевской школы верховой езды вход свободный, на вечерние — по билетам фестиваля. Как сообщалось, в связи с фестивалем с 22:00 мск 25 августа до 08:00 мск 6 сентября планируется полное перекрытие движения на участке ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также на проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе дома № 5 по Красной площади. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля Продолжение

Первая встреча Стоило зайти на Красную площадь, сразу стало понятно, где проходит репетиция. Рядом с ограждением стояли люди и снимали на телефон лошадей — не каждый день их можно увидеть на Красной площади. Пройдя внутрь, сразу замечаю на себе взгляды лошадей: десяти рыжих, двух гнедых и одной серой (все поджарые, ухоженные). "Обычно во время разъездов, парадов используется четное количество. Но лошадь — это живое существо, и всякое может случиться. Чтобы программа не была нарушена, у нас обязательно есть запасная лошадь, но она все равно постоянно участвует. Если они все здоровы, не требуют дополнительного внимания, то все 13 участвуют в таких блоках, как джигитовка (скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки, — прим. ТАСС), работа с оружием", — поясняет Петров.

Сначала лошади разогреваются: для этого они вместе со всадниками бегут рысью и галопом. После этого во время тренировки они, как и люди, постоянно находятся в движении, чтоб не получить травму. Затем начинаются репетиции номеров. В 2020 году всадники Кремлевской школы верховой езды готовили сюрприз — выступление под живое сопровождение, но из-за пандемии коронавируса показать его не удалось.

Мы еще в прошлом году планировали показать зрителям программу вместе с нашими друзьями из Московского казачьего хора, которые поют народные композиции. Это очень перекликается с нашей работой. В прошлом году не удалось показать эту программу на манеже "Спасской башни", в этом году мы это реализуем Борис Петров гендиректор Кремлевской школы верховой езды

​​Впервые эта школа приняла участие в "Спасской башне" в 2007 году. С тех пор является постоянным участником. Раньше программа включала не только выступления, но и интерактив, от которого пока пришлось отказаться из-за пандемии. Совершенствование на ходу Подготовка к выступлению, пояснил глава школы, начинается за год до самого мероприятия. Идеи генерируются самостоятельно, основную часть программы составляет капитан команды Андрей Ненашев. "99,9% делает он. Мне достаточно только бантики привязать, точнее один бантик, наверное, потому что Андрей уже все это учитывает. Получается блестящая программа", — признался Петров. Несмотря на готовую программу, я наблюдаю, как во время репетиции появляются новые элементы, обсуждается музыка. Можно сказать, что программа живая, она дышит и меняется вместе со всадниками.

В какой-то момент я отвлекаюсь от общения с генеральным директором школы, потому что у меня на глазах всадники во время галопа вскакивают на седло и дальше едут уже стоя. Пока я наблюдаю за трюком, Петров объясняет, что на самом деле у некоторых из них есть помарки, но непрофессиональным взглядом их не было видно. На жесткой диете Лошади, которые участвую в программе, находятся на жесткой диете. За их весом активно следят специалисты и меняют количество еды, если режим тренировок изменился. "Если лошадь по какой-то причине снимается с интенсивной работы, то, конечно же, уменьшается ее рацион питания", — рассказал гендиректор центра, пояснив, что усиленное питание без нагрузки может привести к травмам. Перевозка лошадей на Красную площадь осуществляется специальными коневозками. Как уточнил Петров, сложностей это не представляет. Ранее лошадей перевозили в них в Великобританию, Францию, Германию и другие страны. Интересен тот факт, что среди лошадей только одна — серая (орловский рысак), все остальные — рыжие или гнедые (донские). Однако гендиректор объяснил, что на самом деле так получилось случайно. Тем временем всадники приступили к выполнению еще более сложного трюка, во время которого один человек одной ногой стоит в одном седле, второй — в другом. Лошадь при этом передвигается галопом. После этого идет отработка "пирамиды", когда две лошади везут троих всадников. Все это происходит в конном манеже, специально организованном на Красной площади. Башмачки В манеже репетиция завершается выполнением трюков с оружием. После этого наездникам, которые не принимают участие в выступлении на главной сцене, разрешают расседлать лошадей, а тех, кто задействован, — просят одеть на копыта специальные башмачки: они полностью закрывают копыта, защищая от брусчатки и помогая не скользить в случае дождя.