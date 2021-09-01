Джигитовка на Красной площади. На "Спасской башне" всадники показывают конное шоу

27 августа на Красной площади стартовали выступления всадников Кремлевской школы верховой езды в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На номера, подготовленные заранее, можно посмотреть днем на конном манеже, а вечером — на главной сцене. О том, какие сюрпризы ждут зрителей, сколько времени занимает подготовка и почему в выступлении принимают участие 13 лошадей, в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.
О фестивале
XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади по 5 сентября в формате COVID free. На дневные выступления Кремлевской школы верховой езды вход свободный, на вечерние — по билетам фестиваля. Как сообщалось, в связи с фестивалем с 22:00 мск 25 августа до 08:00 мск 6 сентября планируется полное перекрытие движения на участке ул. Ильинка от Новой площади до Красной площади, а также на проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка в районе дома № 5 по Красной площади. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля
Первая встреча
Стоило зайти на Красную площадь, сразу стало понятно, где проходит репетиция. Рядом с ограждением стояли люди и снимали на телефон лошадей — не каждый день их можно увидеть на Красной площади. Пройдя внутрь, сразу замечаю на себе взгляды лошадей: десяти рыжих, двух гнедых и одной серой (все поджарые, ухоженные).
"Обычно во время разъездов, парадов используется четное количество. Но лошадь — это живое существо, и всякое может случиться. Чтобы программа не была нарушена, у нас обязательно есть запасная лошадь, но она все равно постоянно участвует. Если они все здоровы, не требуют дополнительного внимания, то все 13 участвуют в таких блоках, как джигитовка (скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки, — прим. ТАСС), работа с оружием", — поясняет Петров.
Сначала лошади разогреваются: для этого они вместе со всадниками бегут рысью и галопом. После этого во время тренировки они, как и люди, постоянно находятся в движении, чтоб не получить травму. Затем начинаются репетиции номеров. В 2020 году всадники Кремлевской школы верховой езды готовили сюрприз — выступление под живое сопровождение, но из-за пандемии коронавируса показать его не удалось.
Впервые эта школа приняла участие в "Спасской башне" в 2007 году. С тех пор является постоянным участником. Раньше программа включала не только выступления, но и интерактив, от которого пока пришлось отказаться из-за пандемии.
Совершенствование на ходу
Подготовка к выступлению, пояснил глава школы, начинается за год до самого мероприятия. Идеи генерируются самостоятельно, основную часть программы составляет капитан команды Андрей Ненашев. "99,9% делает он. Мне достаточно только бантики привязать, точнее один бантик, наверное, потому что Андрей уже все это учитывает. Получается блестящая программа", — признался Петров.
Несмотря на готовую программу, я наблюдаю, как во время репетиции появляются новые элементы, обсуждается музыка. Можно сказать, что программа живая, она дышит и меняется вместе со всадниками.
В какой-то момент я отвлекаюсь от общения с генеральным директором школы, потому что у меня на глазах всадники во время галопа вскакивают на седло и дальше едут уже стоя. Пока я наблюдаю за трюком, Петров объясняет, что на самом деле у некоторых из них есть помарки, но непрофессиональным взглядом их не было видно.
На жесткой диете
Лошади, которые участвую в программе, находятся на жесткой диете. За их весом активно следят специалисты и меняют количество еды, если режим тренировок изменился. "Если лошадь по какой-то причине снимается с интенсивной работы, то, конечно же, уменьшается ее рацион питания", — рассказал гендиректор центра, пояснив, что усиленное питание без нагрузки может привести к травмам.
Перевозка лошадей на Красную площадь осуществляется специальными коневозками. Как уточнил Петров, сложностей это не представляет. Ранее лошадей перевозили в них в Великобританию, Францию, Германию и другие страны.
Интересен тот факт, что среди лошадей только одна — серая (орловский рысак), все остальные — рыжие или гнедые (донские). Однако гендиректор объяснил, что на самом деле так получилось случайно.
Тем временем всадники приступили к выполнению еще более сложного трюка, во время которого один человек одной ногой стоит в одном седле, второй — в другом. Лошадь при этом передвигается галопом. После этого идет отработка "пирамиды", когда две лошади везут троих всадников. Все это происходит в конном манеже, специально организованном на Красной площади.
Башмачки
В манеже репетиция завершается выполнением трюков с оружием. После этого наездникам, которые не принимают участие в выступлении на главной сцене, разрешают расседлать лошадей, а тех, кто задействован, — просят одеть на копыта специальные башмачки: они полностью закрывают копыта, защищая от брусчатки и помогая не скользить в случае дождя.
В этот момент мне удается поближе познакомиться с лошадьми, более того — на одной из них разрешают прокатиться. Мне достался Тяпа (полное имя — Тягач). Рядом для соблюдения техники безопасности идет один из всадников, который рассказывает, что в школе за каждым закреплена определенная лошадь, тренировки на ней проходят обычно в течение двух часов. Несмотря на то, что в седле не было профессионального всадника, Тяпа был спокойным и послушным. Через некоторое время прогулка заканчивается, Тяпу готовят к репетиции на главной сцене. Она нужна, чтобы осмотреть площадку, развести на ней номер.
Несмотря на жесткую диету, когда репетиция завершается, лошадей можно покормить яблоками. После угощения они сначала просят добавки, а после этого — погладить или обнять.
Из Подмосковья в Москву
В обычное время Кремлевская школа верховой езды временно расположена в Алмазове. "Это не наша база. Мы на данный момент реализуем очень интересный проект вместе с Москвой: на территории ВДНХ создаем Центр национальных конных традиций. Я думаю, что в ближайшее время наши лошади смогут уже там жить, получить постоянную прописку. Пока проект реализуется, мы являемся арендаторами конной базы "Алмазово", — отметил Борис Петров.
На время фестиваля "Спасская башня" команда перебазировалась в Москву, чтобы нагрузка на коней не была чрезмерной. "Мы сейчас размещаем лошадей в конно-спортивном клубе "Измайлово". Выбрали место поближе, потому что нагрузка в этом году очень большая на лошадей и на всадников, так как будем выступать практически каждый день на манеже Кремлевской школы верховой езды и практически каждый вечер — на главной площадке страны", — добавил он.
Екатерина Москвич