Петербургским компаниям назначили свыше 40 млн руб. штрафов за ненадлежащую уборку снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга назначила организациям штрафы на сумму более 40 млн рублей за ненадлежащую уборку снега и наледи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГАТИ.

"Государственная административно-техническая инспекция 12 января вынесла постановления о привлечении к ответственности за несоблюдение порядка уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий. Общая сумма начисленных за день штрафов составила 700 тыс. рублей. Всего с начала снегопадов ГАТИ за ненадлежащую зимнюю уборку назначила штрафов на сумму 40 млн 840 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин, после новогодних праздников выпало более 30 см снега. Сейчас главная задача - его собрать и вывезти. На данный момент в сутки с улиц Петербурга вывозят около 47-50 тыс. кубометров снега, но и этих мощностей оказывается недостаточно. Количество снегоприемных и снегоплавильных пунктов тоже необходимо увеличивать. Днем работает 210 машин по вывозу, однако основная масса вывозится ночью, когда задействуют около 300 самосвалов.

В начале недели ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 37 см. Такой показатель зафиксирован впервые за эту зиму.