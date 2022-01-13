Школа в Чувашии перешла на дистанционные занятия после жалоб учеников на недомогание

ТАСС, 13 января. Все ученики школы № 16 в городе Новочебоксарске в Чувашии с четверга переведены на дистанционное обучение после массовых обращений к медикам с болями в области живота и повышенной температурой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

В среду пресс-служба прокуратуры Чувашии сообщила, что в период с 11 по 12 января порядка 40 учеников школы № 16 города Новочебоксарска в Чувашии обратились к медикам со схожими симптомами - болью в области живота и температурой. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

"В целях профилактики с 13 января все школьники переводятся на дистанционное обучение на семь дней", - отмечается в сообщении.

Здание школы дополнительно продезинфицировали. Причины инцидента пока неизвестны. На месте работают сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и следственного управления СК РФ по Чувашии. Глава республики взял ситуацию на личный контроль.

По данным министерства здравоохранения республики, медики диагностировали острое кишечное заболевание у 32 учеников школы. Еще у троих детей выявили острую вирусную инфекцию с кишечным синдромом, у пятерых - функциональное расстройство желудка. Один ребенок госпитализирован в инфекционный стационар городской детской больницы № 2, врачи считают его состояние здоровья близким к удовлетворительному. Остальные школьники направлены на амбулаторное лечение.

Следственное управление СК РФ по Чувашии организовало доследственную проверку по факту массового заболевания учащихся. По предварительным данным следственного управления, 12 января в школу не пришли 197 учащихся. Ранее прокуратура республики сообщала, что в среду по различным причинам, в том числе по состоянию здоровья, занятия в школе пропустили более 150 учащихся. По информации следственного управления СК РФ по Чувашии, большая часть из них, со слов родителей, жалуется на повышение температуры, расстройство пищеварительной системы и слабость.