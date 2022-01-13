Власти Подмосковья увеличат число ковидных коек в госпитале в парке "Патриот"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Подмосковья увеличат до 800 число больничных коек для пациентов с ковидом во временном госпитале на базе парка "Патриот". Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы увеличиваем мощность "Патриота" до 800 коек, было 400-440. Мы разворачиваем уже заранее все необходимые мощности, для того чтобы оказывать медицинскую помощь по "омикрону", - сказал Воробьев.

По его словам, есть мнение о том, что заболевание штаммом "омикрон" протекает в более легкой форме. "Дай бог, чтобы это было так. Мы должны подготовить койки с врачами, кислородом и с всеми необходимыми медикаментами. Такую работу сейчас все подразделения ведут для того, чтобы вот эту волну [пандемии], которую мы видим в мире, мы тоже смогли преодолеть и справиться с нагрузкой", - добавил он.

Временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны РФ на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", работал до середины февраля 2021 года. Затем он возобновлял работу с 21 июня из-за ухудшения ситуации, вновь закрылся и перешел в резерв с 1 августа. На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Подмосковье осенью временный госпиталь заработал вновь.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 655 865 случаев заражения, в том числе 1 556 за последние сутки, выздоровели 604 953 человека, умерли 12 640. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 623 138 человек, коллективный иммунитет составляет 76,53%.