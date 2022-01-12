Россия готовится к борьбе с "омикроном". Главное о коронавирусе за 12 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 702 150 случаев заражения, из них новых — 17 946. За сутки умерли 745 человек, за весь период — 318 432.
- Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, нового подъема заболеваемости из-за штамма "омикрон" не избежать. Правительство к концу недели представит новые меры борьбы с "омикроном". О чем еще говорили на совещании президента с членами правительства, читайте здесь.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал отписаться от Telegram-каналов, сообщающих о том, что на волне распространения "омикрона" законопроекты о применении ковид-сертификатов на транспорте будут приняты с 1 февраля. Он добавил, что никто пока не может сказать, потребуется ли в стране локдаун из-за новой волны. В Госдуме считают, что полного локдауна из-за "омикрона" не будет.
- "Спутник V" лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины после получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".
- Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 63,2%, в некоторых регионах он снизился за время праздников.
Москва
- Всего зафиксировано 2 064 467 случаев заражения, из них новых — 4 008. Госпитализированы 777 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 313,9 млн случаев заражения, умерли 5 507 140 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся за неделю.
- Биологи из США выяснили, что легкие формы коронавирусной инфекции в некоторых случаях могут вызывать нарушения в работе вспомогательных клеток мозга. Из-за этого может повреждаться "изоляция" нейронов и появиться аналог рассеянного склероза.