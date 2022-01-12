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Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель.
Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель.
Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель.
Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель.
Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель.
Пандемия COVID-19

Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель. Итоги совещания у Путина

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По оценке главы государства, у страны есть еще "пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии, а правительство намерено представить новые меры уже к концу недели.

ТАСС собрал ключевые заявления по ситуации с коронавирусом, прозвучавшие на встрече.

Новая волна неизбежна

  • Число выявленных в России случаев заражения "омикроном" за сутки достигло 698, сообщила Голикова. Из ее слов следует, что за сутки оно увеличилось более чем вдвое - во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях.
  • Нового подъема заболеваемости в стране из-за омикрон-штамма не избежать, признала вице-премьер. По оценке Путина, у России "есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".
  • Первой с новой волной эпидемии, как и раньше, столкнется Москва, уверена Голикова. Накануне мэр столицы Сергей Собянин прогнозировал значительный рост заболеваемости в городе уже в ближайшие 7-10 дней.

Как намерены бороться

  • Президент призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина "проработать" вопрос прививочной кампании с регионами "в самое ближайшее время".
  • Правительство намерено представить новые предложения по мерам против "омикрона" к концу недели. Что войдет в этот пакет мер, пока не известно.
  • Предыдущий план, представленный Голиковой в середине декабря, состоял из четырех блоков: создания барьеров для распространения инфекции, соблюдения профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержания повышенной готовности системы здравоохранения и поддержки медиков, занятых в борьбе с ковидом. Каких-либо дополнительных ограничений он не предполагал, и вице-премьер перед Новым годом только призывала региональные власти на период каникул не отказываться от действующих мер.

Какова ситуация сейчас

  • Заболеваемость ковидом в России снижается уже несколько недель. Вслед за ней сокращается число болеющих - сейчас под наблюдением врачей находятся около 471,5 тыс. человек, что почти в три раза меньше, чем на пике в ноябре 2021 года. При этом три четверти из них, по словам Голиковой, лечатся амбулаторно.
  • Падает и смертность - согласно оперативным данным, которые привела вице-премьер, в декабре минувшего года она оказалась на 16,4% ниже, чем в ноябре.
  • Вместе с тем, признала Голикова, данные о спаде заболеваемости "не совсем реалистичны" из-за снижения охвата тестированием - в новогодние праздники он упал ниже норматива. Уровень тестирования на ковид сократился в 66 из 85 регионов страны, и в ближайшее время в субъекты Федерации дополнительно направят 3 млн тест-систем.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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