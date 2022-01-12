Новая волна ковида неизбежна, на подготовку есть пара недель. Итоги совещания у Путина

Новый подъем заболеваемости ковидом в России из-за распространения омикрон-штамма неизбежен, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По оценке главы государства, у страны есть еще "пара недель", чтобы подготовиться к очередной волне эпидемии, а правительство намерено представить новые меры уже к концу недели.

ТАСС собрал ключевые заявления по ситуации с коронавирусом, прозвучавшие на встрече.

Новая волна неизбежна

Число выявленных в России случаев заражения "омикроном" за сутки достигло 698, сообщила Голикова. Из ее слов следует, что за сутки оно увеличилось более чем вдвое - во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях.

Нового подъема заболеваемости в стране из-за омикрон-штамма не избежать, признала вице-премьер. По оценке Путина, у России "есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться".

Первой с новой волной эпидемии, как и раньше, столкнется Москва, уверена Голикова. Накануне мэр столицы Сергей Собянин прогнозировал значительный рост заболеваемости в городе уже в ближайшие 7-10 дней.

Как намерены бороться

Президент призвал наращивать тестирование на коронавирус, которое в новогодние праздники сократилось, и темпы вакцинации. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина "проработать" вопрос прививочной кампании с регионами "в самое ближайшее время".

Правительство намерено представить новые предложения по мерам против "омикрона" к концу недели. Что войдет в этот пакет мер, пока не известно.

Предыдущий план, представленный Голиковой в середине декабря, состоял из четырех блоков: создания барьеров для распространения инфекции, соблюдения профилактических мер (включая повышение эффективности тест-систем), поддержания повышенной готовности системы здравоохранения и поддержки медиков, занятых в борьбе с ковидом. Каких-либо дополнительных ограничений он не предполагал, и вице-премьер перед Новым годом только призывала региональные власти на период каникул не отказываться от действующих мер.

Какова ситуация сейчас