Краснов заявил, что нужны меры в борьбе с идеологией терроризма после событий в Казахстане

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Большие опасения вызывает возможный рост преступности из-за ситуации в Центральной Азии, в частности, смены режима в Афганистане и волнений в Казахстане. Несомненно, это требует от нас дополнительных мер по консолидации усилий в противодействии распространению террористических и экстремистских идеологий", - сказал Краснов на встрече с генеральным прокурором Турции Шахином Бекиром.

В четверг они подписали меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой при Верховном апелляционном суде Турецкой Республики. Краснов отметил, что этот документ демонстрирует решимость двух ведомств вести последовательную совместную работу по противодействию терроризму, киберпреступности и другим вызовам и угрозам, имеющим транснациональный характер. "Уверен, это лишь стартовый шаг нашего совместного пути", - подчеркнул Краснов.

Он сообщил, что для борьбы с киберпреступностью Генпрокуратура России внесла в спецкомитет ООН проект конвенции о противодействии информационной преступности. "Был бы признателен за поддержку нашей инициативы по линии уполномоченного ведомства Турции. Рассчитываю на совместное плодотворное сотрудничество в решении стоящих перед нами общих задач в борьбе с современными вызовами и угрозами", - отметил генпрокурор России.