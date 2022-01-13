NYT: оружейница фильма "Ржавчина" с Болдуином подала в суд на поставщика патронов

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Ответственная за обращение с оружием на съемочной площадке вестерна Rust ("Ржавчина") Ханна Гутьерес-Рид подала в суд на поставщика реквизитных патронов. Она считает, что компания причастна к смерти оператора Галины Хатчинс в октябре прошлого года, сообщила в среду газета The New York Times .

Согласно адвокатам Гутьерес-Рид, компания PDQ Arm&Prop и ее сотрудник Сет Кенни "передали съемочной группе коробки с патронами, которые должны были содержать только реквизитные патроны, но среди них оказались боевые". Адвокаты указывают, что поставщик "знал или должен был полагать, что они будут использоваться при съемке сцен с выстрелами из оружия". Таким образом, Гутьерес-Рид и другие члены съемочной группы были введены в заблуждение, заключается в иске, поданном в штате Нью-Мексико.

Кроме того, в судебных документах указывается, что Сет Кенни за несколько месяцев до инцидента работал с отцом Гутьерес-Рид. Кенни якобы попросил Телла Рида помочь в проведении подготовки актеров к стрельбе из оружия на специальной площадке и принести туда боевые патроны. Рид ранее сообщал, что выполнил просьбу и принес коробку изготовленных кустарным способом боевых патронов. Он также рассказал на допросе о своем предположении, что принесенные им патроны могли оказаться на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Как отмечает The New York Times, роль компании-поставщика в инциденте изучается правоохранительными органами штата. В ноябре был выдан ордер на обыск в PDQ Arm&Prop, пишет газета. Сам Сет Кенни ранее заявлял, что ни он, ни его компания не могли стать причиной того, что боевой патрон оказался в оружии Болдуина.

Несчастный случай произошел 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико на съемках вестерна с участием Алека Болдуина. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, в котором оказался боевой патрон. Согласно свидетельским показаниям, помощник режиссера Дэвид Холс передал Болдуину пистолет, сказав, что тот не заряжен. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы.