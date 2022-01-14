В селе на юге Сахалина восстановили энергоснабжение после аварии в газовой системе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Подача электричества в дома села Троицкое на юге Сахалина, где произошла авария в газораспределительной сети, в результате которой без света и тепла остались 23 многоквартирных дома и 189 частных, восстановлена. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Энергоснабжение восстановлено в многоквартирных и частных домах", - рассказали в пресс-службе.

По ее информации, с 12:00 (04:00 мск) в домах села начнется поэтапный пуск газа. К этому времени будет сформирован график.

Авария произошла в ночь на четверг. Из-за скачка давления газа в одной из квартир загорелась газовая колонка, а в другой - взорвался газовый бойлер, в результате чего выбило двери и окна. Одна пожилая женщина госпитализирована. Причины аварии неизвестны.

По распоряжению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко специалисты в тот же день провели проверку газового оборудования в каждой квартире села. Было развернуто несколько пунктов обогрева. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку.