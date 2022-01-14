В Хабаровском крае установили причину смерти тигрят, найденных под крыльцом жилого дома

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Специалисты по результатам экспертизы установили, что причиной гибели двух тигрят, обнаруженных в Хабаровском крае, стало истощение. Об этом сообщается на странице центра "Амурский тигр" в Instagram .

Двух мертвых тигрят нашли в поселке Шумный Вяземского района 15 декабря, они находились под крыльцом жилого дома, им было около 3-4 месяцев.

"Малыши погибли в результате крайней степени истощения, запустившего необратимые последствия в организме. Травм и огнестрельных ранений нет", - говорится в сообщении.

Причиной голодания стало то, что, оставшись без матери, тигрята не смогли самостоятельно добывать пропитание. Пытаясь согреться, они залезли под крыльцо дома, где умерли.

Отмечается, что мать тигрят могла погибнуть от рук браконьеров. Эту версию проверяют правоохранительные органы. Также тигрица могла погибнуть по естественным причинам или уйти на длительную охоту, а по прошествии определенного времени движимые голодом тигрята отправились на ее поиски. "Дикая природа сурова, и не стоит переоценивать материнский инстинкт. Да, он работает безотказно при встрече с врагом, но, когда внимание тигрицы отвлечено охотой, она может потерять контроль над тигрятами", - отмечается в сообщении.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя).