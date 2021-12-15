В поселке в Хабаровском крае нашли погибшими двух тигрят

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Двух погибших тигрят обнаружили у дома на территории поселка в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального Минприроды.

"15 декабря в 13:00 (06:00 мск) местного времени в Министерство природных ресурсов Хабаровского поступила информация о больном тигренке, обнаруженном под крыльцом жилого дома в п. Шумный Вяземского муниципального района Хабаровского края. Государственные инспекторы КГКУ "Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края", выехавшие на место происшествия, обнаружили в указанном месте двух погибших тигрят возрастом около три-месяцев месяцев", - говорится в сообщении.

О находке инспекторы сообщили в полицию. Погибшие тигрята изъяты сотрудниками ОМВД России по Вяземскому району, тела отправят на экспертизу для установления причин гибели.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя).