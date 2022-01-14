ВЦИОМ: события в Казахстане имеют особое значение для трети россиян

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. События, произошедшие в Казахстане, имеют особое значение для трети россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМ. Об этом свидетельствуют итоги опроса, представленные в пятницу на пресс-конференции в ТАСС главой ВЦИОМ Валерием Федоровым.

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По данным ВЦИОМ, "в той или иной степени за развитием событий в Казахстане следят 72% россиян, 74% опрошенных сообщили, что протесты в Казахстане им интересны, для 34% они имеют особое значение".

Основной причиной протестов в Казахстане, по словам главы ВЦИОМ, россияне считают экономические факторы. "35% говорят о том, что повышение цен, бедность населения, низкий уровень жизни, экономический кризис, низкие зарплаты, пенсии, безработица стали факторами, обусловившими прорыв этого протеста и дестабилизацию в стране", - сказал Федоров.

Политические факторы, по его словам, также оцениваются достаточно высоко (28%). "И на третьем месте - вмешательство извне. Об этом говорили казахстанские власти очень много, и не только казахстанские, но с точки зрения российских опрошенных этот фактор проявлен в наименьшей степени", - отметил глава ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8-9 января 2022 года, в нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.