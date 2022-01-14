Из иркутского заказника "Птичья гавань" вывезли выброшенные там литий-ионные батареи

ИРКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Литий-ионные батареи, обнаруженные в Иркутске на территории заказника "Птичья гавань", вывезли с особо охраняемой природой территории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"С особо охраняемой природной территории "Птичья гавань" в Ленинском районе вывезены литий-ионные батареи. Опасные отходы транспортированы до места временного хранения в компанию, которая имеет лицензию на соответствующую работу", - говорится в сообщении.

Территорию, где была свалка аккумуляторов, зачистят, чтобы не допустить возможного попадания остатков химических соединений в почву и водоем.

О том, что в заказнике, где обитают редкие птицы, обнаружили свалку опасных для жизни и здоровья литий-ионных батарей, пресс-служба администрации Иркутска сообщила в четверг. Коробки с аккумуляторами в заказнике выгрузили неизвестные. Об этом властям сообщили жители Иркутска. Администрация обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти виновных. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения свалки.

Заказник "Птичья гавань" включает в себя водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут общей площадью 228 га. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области.