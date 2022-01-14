Голикова сообщила о росте заболеваемости ковидом в России на 20,2% за пять дней

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшие пять дней выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели [2022 года] по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Мы видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных случаев составила 96 276 и количество положительных находок возросло на 20,2%", - сказала она.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Превышение среднероссийского уровня заболеваемости ковидом фиксируется в 21 регионе, заболеваемость растет в 37 субъектах. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Превышение среднероссийского уровня заболеваемости сегодня фиксируется в 21 регионе страны. Должна сказать, что максимальные показатели заболеваемости фиксируются в трех регионах - это Москва, Сахалинская область и город Санкт-Петербург. В разрезе регионов за последние пять суток мы видим уже не снижение, а рост заболеваемости в 37 [регионах]", - сообщила она.

Снижение коллективного иммунитета к ковиду отмечается в пяти регионах России.

"Мы фиксируем и снижение показателей коллективного иммунитета в пяти регионах. Это город Москва, Московская, Белгородская области, Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика", - сказала она.

В целом по РФ за прошедшие пять суток, по ее словам, этот показатель улучшился и составил 63,7%.

По словам Голиковой, в ряде регионов снижаются показатели по ревакцинации и вакцинации по истечении шести месяцев после болезни. "Мы рекомендуем, как вы помните, нашим гражданам проходить вакцинацию повторную по истечении шести месяцев. И предлагаем пройти вакцинацию после перенесенной болезни также после шести месяцев. В ряде регионов так и делается, в ряде регионов эти показатели снижаются. Но это в том числе связано и с новогодними праздниками", - добавила она.