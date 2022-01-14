На Кубани ожидают первые поставки вакцины от COVID-19 для подростков в ближайшее время

ТАСС, 14 января. Первые поставки в Краснодарский край вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" начнутся в ближайшее время. В данный момент медработники в образовательных учреждениях собирают у родителей письменные разрешения на вакцинацию несовершеннолетних, сообщил ТАСС в пятницу министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

"Вакцинировать детей важно, чтобы обезопасить их от тяжелого течения болезни. Прививать юных жителей Кубани в возрасте от 12 до 17 лет будут в два этапа вакциной "Спутник М". В ближайшее время мы ожидаем первые ее поставки в Краснодарский край", - сказал Филиппов, не назвав конкретных сроков начала поставок.

Он уточнил, что о пунктах, в которых можно будет сделать прививку, и порядке вакцинации подростков сообщат дополнительно, после налаживания регулярных поставок вакцины в регион.

Также отмечается, что вакцинацию подростков проведут на добровольной основе. Для этого медработники в образовательных учреждениях Кубани собирают от родителей письменные разрешения.

Также в пресс-службе Минздрава Кубани отметили, что подростков с инфекционными болезнями и обострением хронических заболеваний можно прививать только через две-четыре недели после выздоровления. С простудой или вирусной кишечной инфекцией - сразу же, как только температура тела придет в норму.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае, остается стабильной после новогодних праздников, за неделю число случаев COVID-19 снизилось на 11%.