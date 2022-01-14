Эксперты считают, что информировать о пользе вакцинации нужно с детства

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Информирование о необходимости и пользе вакцинации необходимо проводить в детских садах и школах. Такое мнение высказали эксперты в ходе дискуссии "Экстренная профилактика или рутинная иммунизация?" в рамках Гайдаровского форума в пятницу.

"Нужно вести постоянную работу с людьми, населением. Начинать эту работу (информирование о пользе вакцинации - прим. ТАСС), я считаю, как любую работу, нужно <...> с детства, когда в школе уже рассказывали бы детям относительно инфекций, относительно угроз, которые возникают перед человечеством, и с детства нам нужно прививать комплаентность (приверженность - прим. ТАСС) к вакцине, к иммунопрофилактике, в том числе в контексте здорового образа жизни", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Аналогичное мнение о необходимости разъяснения пользы вакцинации с детства высказала заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она добавила, что перекрестные мероприятия в сферах образования и здравоохранения для детей и родителей в дошкольных образовательных учреждениях и школах может иметь большой эффект. "Абсолютно все формируется с детства. Замечательный мультфильм, в котором бегемотик боится, что ему сделают прививку - синеет и зеленеет, но благодаря прививке, которую ему в мультфильме сделали, он жив, здоров, весел и прыгает по полянке. Абсолютно точно детство - залог того, что взрослые будут привержены вакцинации", - пояснила она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.