В Минздраве Румынии отметили отсутствие необходимости во введении ковид-сертификата

БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Румынии Александру Рафила заявил в пятницу, что больше не видит необходимости в срочном введении ковид-сертификата, так как рассчитывает, что пятая волна пандемии завершится в стране через несколько недель. Об этом он сказал в интервью телеканалу Digi24 .

"В этот момент я больше не вижу срочности зеленого сертификата, потому что любая законодательная процедура <...> предполагает несколько недель, и я надеюсь, что эта пятая волна в Румынии через несколько недель завершится, - сказал он. - Уже прошли две недели после ее начала, и надеюсь, что до конца февраля мы придем к этой ситуации".

Глава Минздрава выразил мнение, что "защита от заболевания, которую предоставляет прививка, намного слабее сейчас с этим вариантом ("омикрон" - прим. ТАСС), чем с предыдущими вариантами", но по-прежнему настойчиво рекомендовал вакцинацию, потому что доля тяжелых и смертельных случаев намного больше среди тех, кто сделал прививку, чем среди невакцинированных.

Рафила сказал, что зеленый сертификат был необходим до четвертой волны COVID-19, однако тогда румынские политики отказались взять на себя ответственность за его введение. Ковид-сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, сейчас в Румынии обязателен для входа в ресторан, кинотеатр или музей, однако попытка сделать его обязательным для прихода на работу в декабре прошлого года провалилась в парламенте.

В настоящее время в Румынии наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в рамках пятой волны пандемии, однако на этот раз, несмотря на высокую контагиозность штамма "омикрон", тяжелых случаев значительно меньше и большая часть пациентов проходит амбулаторное лечение без госпитализации. По последним данным, с начала эпидемии в стране заболел 1 885 771 человек, из них 1 773 435 выздоровели, 59 180 умерли. За последние сутки в Румынии выявлено 9 884 новых случая заражения, умерли 27 инфицированных.