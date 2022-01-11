От Вьетнама до Канады. Заболеваемость ковидом резко растет по всему миру

Заболеваемость ковидом растет на всей планете - по данным ВОЗ, в сутки в мире выявляют более 2,5 млн случаев заражения, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

В Америке максимумы по числу подтверждаемых случаев обновили все крупные страны - от Канады на севере до Аргентины на юге, в Европе темпы распространения инфекции быстрее всего увеличиваются на севере и западе, а в Азии они достигли пиковых значений в Турции, Израиле и Вьетнаме.

ТАСС собрал основную статистику по странам, в которых ситуация ухудшается наиболее резко.

Америка

В США в понедельник выявили свыше 1,13 млн новых случаев заражений - столько же, сколько за весь период пандемии в Австралии, занимающей 44-е место в списке наиболее затронутых коронавирусом государств. По сравнению с концом декабря суточный прирост вырос почти вдвое, а по сравнению с прошлогодним январским пиком - почти в четыре раза. США занимают первое в мире по общему количеству инфицированных (более 60 млн) и умерших из-за коронавируса (свыше 830 тыс.).

В Канаде суточный прирост числа заражений по сравнению с серединой декабря вырос в 10 раз, превысив отметку 50 тыс. Антирекорды заболеваемости обновили в последние дни Мексика (свыше 30 тыс. случаев заражения в сутки), Перу (более 16 тыс.) и Аргентина (более 110 тыс., рост почти в 15 раз по сравнению с уровнем месячной давности). 15-кратный рост зафиксирован и в Колумбии, где заболеваемость превысила отметку 31 тыс. и вплотную приблизилась к максимумам лета прошлого года.

В Бразилии заболеваемость за последний месяц выросла в шесть раз и превысила отметку 60 тыс., но пока еще не достигла уровня максимальных показателей прошлого лета.

Европа

Во Франции суточный прирост числа заражений с 50 тыс. в первой декаде декабря подскочил до более чем 300 тыс. в январе, и по общему числу заражений (свыше 11,8 млн) Франция в считанные дни обогнала Россию и поднялась на пятое место в мире.

Четвертое место (около 14,5 млн инфицированных) удерживает Великобритания, где новый январский максимум суточного прироста (218 тыс.) вчетверо превосходит уровень месячной давности.

В Италии наблюдается десятикратный рост заболеваемости (новый максимум - 219 тыс. случаев заражения в сутки), в Испании - семикратный (138 тыс.), в Португалии - почти десятикратный (около 40 тыс.).

Антирекорды заболеваемости обновили также Бельгия (более 28 тыс. случаев заражения в сутки), Дания (свыше 28 тыс.), Ирландия (более 26 тыс.), Нидерланды (почти 35 тыс.), Финляндия (свыше 9 тыс.), Швеция (около 24 тыс.).

Азия