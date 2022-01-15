На Сахалине полностью восстановили газоснабжение села Троицкое

ТАСС, 15 января. Ремонтно-восстановительные бригады в субботу полностью восстановили газоснабжение в селе Троицкое Сахалинской области, где ранее произошла авария в газораспределительной сети, сообщил департамент информационной политики в администрации областного правительства.

"Бригады аварийно-газовой службы, спасатели и представители местной администрации успешно выполнили поручение губернатора Валерия Лимаренко и в кратчайшие сроки возобновили подачу газа в дома более 2 тыс. жителей села Анивского района. Голубое топливо подается на отопление жилфонда. Отметим, в течение трех дней ответственные службы обошли все квартиры в селе, имеющие газовое оборудование, чтобы проверить надежность его работы. Всего авария затронула 23 многоквартирных дома и 176 частных", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на четверг. Из-за скачка давления газа в одной из квартир воспламенилась газовая колонка, а в другой взорвался газовый бойлер, выбив двери и окна. Одна пожилая женщина госпитализирована, причины аварии пока неизвестны.

На время устранения аварии в селе развернули несколько пунктов обогрева, также по поручению губернатора администрация Анивского района закупила 235 электрических обогревателей для жителей и установила в подъездах тепловые пушки. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку.