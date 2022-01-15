Ограничения для автобусов и грузовиков сняли на трассе в Саратовской области

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Движение восстановлено на участке дороги федерального значения в Саратовской области после ограничений из-за неблагоприятной погоды на территории Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 16:30 (время местное) отменено введенное временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 583 км по 597 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-298 автодороги Р-208 Тамбов - Пенза - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан", - рассказали в пресс-службе.

Ограничения на участке ввели в пятницу в 20:00 в связи с метелью на территории Казахстана и закрытием государственной границы со стороны республики.