Волгоградский регоператор ответил на обвинения Росприроднадзора

ВОЛГОГРАД, 15 января. /ТАСС/. Искажение экологической информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в статистической отчетности невозможно, сообщила в субботу начальник департамента по связям с общественностью ООО "Ситиматик-Волгоград" Анастасия Сергеева в ответ на обвинения Росприроднадзора в том, что компания скрывала данные о реальных объемах отходов.

"За все время предоставления ООО "Ситиматик-Волгоград" статистической отчетности в уполномоченные органы компания ни разу не допускала искажения или сокрытия данных. Более того, искажение экологической информации в области обращения с ТКО в статотчетности 2-ТП (отходы) по итогам 2019 года, о котором заявляет управление Росприроднадзора, попросту невозможно. Данные об объеме и массе образовавшихся, вывезенных и размещенных ТКО поступают из нескольких независимых от регионального оператора источников: объектов, осуществляющих размещение (полигоны), а также обработку (сортировка), и фиксируются посредством весового контроля. У компании-регоператора нет возможности как-либо влиять на данную статистику", - сказала Сергеева.

Она добавила, что специалисты надзорных органов самостоятельно просуммировали указанные в отчете данные, "объединив их в общую цифру и сделав необоснованный вывод о сознательном задвоении информации".

Ранее Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщало, что волгоградский оператор по обращению с ТКО ООО "Ситиматик-Волгоград" попытался обосновать повышение тарифов для населения на утилизацию мусора, искажая данные о реальных объемах отходов, и что "фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года". Компанию привлекли к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ, материалы административного расследования были направлены в правоохранительные органы.