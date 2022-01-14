Волгоградский оператор по обращению с ТКО искажал данные о реальных объемах мусора

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Волгоградской области совершил попытку обосновать повышение тарифов для населения на утилизацию мусора, искажая данные о реальных объемах отходов. Об этом сообщило в пятницу Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"По результатам анализа информации и проведенного административного расследования, в деятельности регионального оператора ООО "Ситиматик-Волгоград" выявлены факты искажения экологической информации в области обращения с ТКО <…>. Проведенный анализ показал, что представленные данные региональным оператором о количестве образования отходов направлены на искажение и сокрытие реально образующегося количества отходов ТКО, региональным оператором допускается произвольное манипулирование объемами и массой ТКО и, как следствие, возможное завышение тарифов для населения, поскольку фактический норматив образования ТКО в Волгоградской области не подтвержден региональным оператором в течение 2019 года", - говорится в сообщении.

По информации Межрегионального управления Росприроднадзора, регоператор незаконно произвел дублирование 400 тыс. тонн отходов, переданных на обработку и на размещение, "с целью создания видимости достижения объемов ТКО в соответствии с территориальной схемой". Сообщается, что в результате ООО "Ситиматик-Волгоград" привлекли к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ, кроме того, материалы административного расследования направлены в правоохранительные органы.

В сентябре 2021 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что волгоградский региональный оператор по обращению с ТКО препятствовал проверке Росприроднадзора, не предоставляя инспекторам необходимых документов.

Ранее также сообщалось о массовых жалобах жителей Волгоградской области на действия регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Ситиматик-Волгоград" касательно начисления платы за коммунальную услугу. Проверка деятельности компании выявила более 10 700 случаев расчета размера платы за услугу с некорректными данными. В пресс-службе областной прокуратуры сообщали, что платежи выставлялись по несуществующим адресам, на сгоревшие дома, начислялись умершим гражданам. Кроме того, по данным администрации региона, перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в 2021 году произведен потребителям на сумму 1,8 млн рублей после предписаний, выданных региональному оператору областной инспекцией государственного жилищного надзора. Также жители волгоградского поселка получили перерасчет оплаты за вывоз мусора на сумму более 1 млн рублей после того, как было выявлено, что региональный оператор нарушил периодичность вывоза мусора.