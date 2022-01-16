ОНФ будет следить за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Народный фронт (ОНФ) отмечает оперативность властей Архангельской области при решении вопроса о возвращении бригады скорой помощи на остров Хабарка. В ОНФ будут и дальше следить за соблюдением интересов граждан, заявил замруководителя федерального исполкома Народного фронта Борис Подольный.​

"Мы благодарны губернатору региона за оперативную реакцию на явную несправедливость. Несмотря на оборонительную позицию областного Минздрава, принято решение в интересах жителей", - сказал Подольный, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.

"Народный фронт и впредь будет следить за тем, чтобы при любой ситуации власти исходили из интересов жителей, а не только из привычной административной логики", - заверил он.

В пресс-службе отметили, что "Народный фронт обратился к руководству Архангельской области с просьбой восстановить пункт скорой медицинской помощи на острове Хабарка". С такими просьбами в ОНФ обращались местные жители, так как скорая помощь не может оперативно доехать до острова при ухудшении погодных условий.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Архангельской области, бригада скорой медицинской помощи на острове Хабарка будет работать в круглогодичном режиме и находиться на острове постоянно.

Ранее региональным Минздравом было принято решение, что с 10 января неотложная помощь на Хабарке оказывается бригадой медиков, которая базируется на острове Бревенник, пока действует ледовая переправа, поскольку в зимний период нагрузка на работников скорой медицинской помощи обеих островных территорий небольшая. Планировалось, что бригада только на Хабарке будет работать после того, как ледовая переправа будет демонтирована. Однако в воскресенье, в связи с подъемом воды в Северной Двине, работа переправы на Хабарку была приостановлена.