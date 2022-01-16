ОНФ будет следить за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Народный фронт (ОНФ) отмечает оперативность властей Архангельской области при решении вопроса о возвращении бригады скорой помощи на остров Хабарка. В ОНФ будут и дальше следить за соблюдением интересов граждан, заявил замруководителя федерального исполкома Народного фронта Борис Подольный.
"Мы благодарны губернатору региона за оперативную реакцию на явную несправедливость. Несмотря на оборонительную позицию областного Минздрава, принято решение в интересах жителей", - сказал Подольный, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.
"Народный фронт и впредь будет следить за тем, чтобы при любой ситуации власти исходили из интересов жителей, а не только из привычной административной логики", - заверил он.
В пресс-службе отметили, что "Народный фронт обратился к руководству Архангельской области с просьбой восстановить пункт скорой медицинской помощи на острове Хабарка". С такими просьбами в ОНФ обращались местные жители, так как скорая помощь не может оперативно доехать до острова при ухудшении погодных условий.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Архангельской области, бригада скорой медицинской помощи на острове Хабарка будет работать в круглогодичном режиме и находиться на острове постоянно.
Ранее региональным Минздравом было принято решение, что с 10 января неотложная помощь на Хабарке оказывается бригадой медиков, которая базируется на острове Бревенник, пока действует ледовая переправа, поскольку в зимний период нагрузка на работников скорой медицинской помощи обеих островных территорий небольшая. Планировалось, что бригада только на Хабарке будет работать после того, как ледовая переправа будет демонтирована. Однако в воскресенье, в связи с подъемом воды в Северной Двине, работа переправы на Хабарку была приостановлена.