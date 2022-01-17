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На Камчатке ограничили движение транспорта до аэропорта Крутоберегово

В регионе прогнозируется ограниченная видимость, обильные снежные осадки и сильный ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта на участке трассы от Рыбоконсервного завода-66 до аэропорта Крутоберегово в Усть-Камчатском районе полуострова ограничено из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Дорогу закрыли в превентивных целях в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром и организацией работ по снегоочистке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Усть-Камчатском районе сейчас идет снег, скорость ветра до 19 м/с.

Общая протяженность участка дороги составляет 14 километров. Скопления автотранспорта на трассе нет.

В воскресенье на Камчатке было объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в акваториях Тихого океана и Берингова моря, в районе Алеутского округа и ряда других территорий будет отмечаться опасное волнение моря высотой 8 - 10 метров. Явление сохранится до середины дня 18 января.

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