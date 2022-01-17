В воздухе Красноярска выявили превышение нормы загрязняющих веществ

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Повышенное содержание оксида и диоксида азота и взвешенных частиц зафиксировали в воздухе в Красноярске, где в пятницу впервые в этом году был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале краевого Роспотребнадзора.

"17 января 2022 г. исследовано 14 проб атмосферного воздуха. В трех пробах зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по оксиду азота в 2,3 раза, по диоксиду азота - от 1,7 до 2,6 раза", - говорится в сообщении.

Режим на территории города введен с 15:00 (11:00 мск) 14 января до 15:00 (11:00 мск) 17 января 2022 года. Также превышения по загрязняющим веществам были выявлены в субботу.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В период действия НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.