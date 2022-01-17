Посол России прокомментировал признание Австралией "Спутника V"

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Признание Австралией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - это важный шаг, создающий благоприятные предпосылки для поддержания гуманитарных и деловых связей между жителями наших стран во время пандемии. С таким заявлением в понедельник выступил посол Российской Федерации в Австралии Алексей Павловский.

"Управление терапевтических товаров Австралии объявило о признании российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" [двухкомпонентный курс], для целей определения статуса иммунизации прибывающих в страну лиц. Этот важный шаг создает более благоприятные предпосылки для поддержания гуманитарных и деловых связей между жителями наших стран в трудное время пандемии", - говорится в заявлении главы дипломатической миссии, поступившем в распоряжение ТАСС.

Как пояснил ТАСС пресс-атташе посольства Илья Рощенков, в практическом плане речь идет о том, что приезжающие в страну по австралийской визе граждане России будут избавлены от необходимости проводить две недели в карантинной гостинице и оплачивать проживание в ней за свой счет.

Управление терапевтических товаров Австралии в понедельник признало "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса при въезде. Как отметили в управлении, российская вакцина обладает подтвержденной эффективностью не ниже 89% для профилактики заражения коронавирусом и на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от вызванных болезнью осложнений.

Правительство Австралии закрыло границы страны в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Въезд в страну существенно ограничен, для граждан иностранных государств обязательным условием является полная вакцинация одним из одобренных TGA препаратов. Австралия также признает препараты Covishield, CoronaVac, BBIBP-CorV китайской Sinopharm и Covaxin. Для применения в стране одобрены препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech и американских Moderna и Johnson & Johnson.