В Астраханской области вакцинировали от COVID-19 почти всех работников соцсферы и ЖКХ

ТАСС, 17 января. Почти 100% работников социальной сферы, образования, здравоохранения и ЖКХ Астраханской области вакцинированы от COVID-19, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам удалось практически на 100% вакцинировать работников социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита, системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы пошли дальше: мы организовали подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста, с разъяснением и предложением, что называется, на месте вакцинироваться", - сказал Бабушкин.

По данным на 17 января, в Астраханской области вакцинированы от коронавирусной инфекции 454 805 человек, что составляет свыше 70% от плана иммунизации в регионе, полный курс вакцинации прошли 388 592 человека. Уровень коллективного иммунитета, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, составляет 68,4% по состоянию на 14 января.