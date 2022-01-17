Ленинградская область приняла более 600 тыс. туристов на новогодних каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Почти 620 тыс. туристов посетили Ленинградскую область в период новогодних и рождественских праздников, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона. Загрузка расположенных в области гостиниц и баз отдыха в эти дни превысила 84%.

"В новогодние и рождественские праздники Ленинградскую область посетили 618 940 человек", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в прошлом году такой показатель отдельно не определялся.

Отмечается, что популярными среди туристов стали горнолыжные курорты, музеи и туристические маршруты. "Самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона. За время каникул их посетили около 160,5 тыс. человек", - отметили в пресс-службе. Всего на территории области расположены семь горнолыжных курортов - в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. По данным комитета по культуре и туризму Ленинградской области, загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.

Большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога - первая столица Древней Руси, средневековый город Выборг с его узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, деревня Вистино, где путешественников знакомят с культурой ижорского и водского народов, и другие достопримечательности. Также в регионе разработаны авторские туры - с мастер-классами, посещением предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, дегустацией местных гастрономических брендов вепсских пирожков "для зятя", копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского кренделя и вепсского олудя, рассказали в пресс-службе.

В конце прошлого года сообщалось, что власти Ленинградской области намерены в перспективе ближайших двух-трех лет добиться увеличения турпотока до 6,5 млн человек в год. В 2020 году регион принял в общей сложности более 4,5 млн путешественников, в допандемийном 2019 году - 5,7 млн человек.