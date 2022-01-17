Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в Севастополе, сообщается в понедельник на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"У двоих граждан, проживающих в Республике Крым (город Симферополь) и городе Севастополе, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, геновариант вируса SARS-CoV-2 "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, пациенты изолированы в инфекционном госпитале, они находятся в индивидуальных боксах. Определен круг контактных лиц, они тоже изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение.

В понедельник о первом случае заражения омикрон-штаммом коронавируса в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В начале декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране преодолел порог необходимого коллективного иммунитета: показатель составил 80,8%, то есть привиты или переболели 328 тыс. человек (однако местные власти неоднократно отмечали, что при официальной численности населения 510 тыс. человек в регионе гораздо больше жителей).