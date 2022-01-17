В Крыму выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Крыму, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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"На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса", - написал Аксенов.

Он призвал жителей республики соблюдать масочный режим (контроль за этим будет ужесточен) и другие противоэпидемические меры.

Власти Крыма также ввели ряд мер для сдерживания распространения коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. "Мы находимся в зоне риска. Нами приняты упреждающие меры организационного характера. Прежде всего полностью запретить проведение массовых мероприятий, совещания в закрытых помещения, то есть больше трех человек [совещания должны проводиться] только в больших залах", - написал Аксенов.

Всего с начала пандемии в республике выявили 128 428 заразившихся коронавирусом. Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, возобновили требования об обязательных QR-кодах и снова ввели запрет на зрелищные мероприятия. Анимационные программы на курортах не проводят. Также в республике продолжает действовать система QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер, в том числе туристической.