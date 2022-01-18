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Орловская прокуратура направила 56 исков по обеспечению детей с диабетом медизделиями

Также в связи с жалобами жителей на плохое обеспечение препаратами детей с диабетом проверки проводят региональное управление СК и Росздравнадзор

ТАСС, 18 января. Прокуратура Орловской области направила в суд 56 исков по обеспечению детей, больных диабетом, необходимыми медицинскими изделиями, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. По факту несвоевременного обеспечения детей прокуратура внесла представление первому зампредседателя правительства региона.

Росздравнадзор 17 января сообщил, что после жалоб жителей Орловской области проверит в регионе организацию обеспечения лекарствами детей с диабетом. Также проверку по фактам нарушения прав жителей Орловской области на своевременное лекарственное обеспечение проводит региональное следственное управление СК РФ.

"В защиту прав детей органами прокуратуры в суд направлено 56 исковых заявлений об обязании департамента здравоохранения региона обеспечить их необходимыми медицинскими изделиями. Результаты рассмотрения исков и дальнейшее исполнение судебных решений остаются на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав детей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в сентябре и ноябре 2021 года в Орловской области выявили факты несвоевременного обеспечения детей медицинскими изделиями, среди которых тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови и расходные материалы для инсулиновых помп. По данному факту прокуратура внесла представление первому зампредседателя правительства региона.

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