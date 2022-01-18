Домашний режим для пожилых и перевод на дистант. Какие антиковидные меры продлили в Москве

Так называемый домашний режим для пожилых людей и требование о переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве продлеваются до 1 апреля из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, городу из-за нового штамма предстоит пережить "несколько сложных недель", однако новые ограничительные меры вводиться не будут, пока справляется система здравоохранения. ТАСС собрал ключевые решения и заявления мэра.
Продление удаленки и "домашнего режима"
- Домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей, страдающих рядом хронических заболеваний, продлевается до 1 апреля. Эта мера не ограничивает прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также не распространяется на тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев или прошел вакцинацию.
- Также до 1 апреля продлевается требование к столичным работодателям перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, а также всех работников старше 60 лет или страдающих рядом хронических заболеваний, если их присутствие не является критически важным для функционирования организации. Оно не касается привившихся и переболевших, медиков и сотрудников предприятий стратегически важных отраслей.
- Эти меры были введены на фоне подъема заболеваемости прошлой осенью и должны были действовать до 25 февраля.
- Столичных работодателей также призвали перевести на дистанционный режим "максимальное количество" сотрудников там, "где это возможно".
Усиление системы здравоохранения
- Власти Москвы из-за "омикрона" ожидают резкого роста нагрузки на амбулаторное звено системы здравоохранения. Поэтому в поликлиниках уже значительно увеличено число дежурных врачей, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00.
- Все пациенты с симптомами ОРВИ будут приниматься в столичных поликлиниках без записи, в день обращения.
- На случай ухудшения ситуации с коронавирусом в столице сохраняется "горячий резерв" специализированных больничных коек.
Ситуация с "омикроном"
- Омикрон-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Москве, практически полностью вытеснив предыдущий вариант - "дельту".
- Число подтверждаемых случаев заражения в столице стремительно растет: в начале новогодних каникул в городе выявляли менее 2 тыс. заболевших в день, ближе к концу - более 3 тыс., а за минувшие сутки количество инфицированных впервые с конца октября превысило 8 тыс.
- При этом число госпитализаций, по словам Собянина, остается "сравнительно небольшим": если летом - осенью прошлого года из 5 тыс. заразившихся госпитализировали примерно 1,5 тыс. в день, то сейчас - 750-800 человек. "С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится", - написал мэр в своем блоге.