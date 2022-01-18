Домашний режим для пожилых и перевод на дистант. Какие антиковидные меры продлили в Москве

Так называемый домашний режим для пожилых людей и требование о переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве продлеваются до 1 апреля из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, городу из-за нового штамма предстоит пережить "несколько сложных недель", однако новые ограничительные меры вводиться не будут, пока справляется система здравоохранения. ТАСС собрал ключевые решения и заявления мэра.

Продление удаленки и "домашнего режима"

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей, страдающих рядом хронических заболеваний, продлевается до 1 апреля. Эта мера не ограничивает прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также не распространяется на тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев или прошел вакцинацию.

Также до 1 апреля продлевается требование к столичным работодателям перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, а также всех работников старше 60 лет или страдающих рядом хронических заболеваний, если их присутствие не является критически важным для функционирования организации. Оно не касается привившихся и переболевших, медиков и сотрудников предприятий стратегически важных отраслей.

Эти меры были введены на фоне подъема заболеваемости прошлой осенью и должны были действовать до 25 февраля.

Столичных работодателей также призвали перевести на дистанционный режим "максимальное количество" сотрудников там, "где это возможно".

Усиление системы здравоохранения

Власти Москвы из-за "омикрона" ожидают резкого роста нагрузки на амбулаторное звено системы здравоохранения. Поэтому в поликлиниках уже значительно увеличено число дежурных врачей, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Все пациенты с симптомами ОРВИ будут приниматься в столичных поликлиниках без записи, в день обращения.

На случай ухудшения ситуации с коронавирусом в столице сохраняется "горячий резерв" специализированных больничных коек.

Ситуация с "омикроном"