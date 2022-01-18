В шести городах и районах Кубани ожидается подъем уровней рек

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Подъемы уровней воды в реках с возможным превышением опасных отметок ожидаются до конца суток в среду в шести городах и районах Краснодарского края из-за продолжающихся осадков, также могут активизироваться оползни и сели, сообщили журналистам в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона во вторник.

Во вторник на Краснодарский край обрушилась непогода, в городах и районах идет дождь и мокрый снег. В Сочи ветер повалил деревья, в Краснодаре из-за снега приостановил работу аэропорт, движение на участке федеральной автодороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский было частично перекрыто из-за перелива воды на проезжую часть.

"В связи с выпавшими и ожидающимися осадками до конца суток 19 января на реках территорий муниципальных образований (МО) Горячий Ключ, Северский, Абинский и Крымский районы, а также реках Черноморского побережья в МО Геленджик и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок и активизация экзогенных процессов (оползней, селей)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по информации оперативного штаба Краснодарского края, в настоящий момент на территории региона действуют четыре экстренных предупреждения. До утра 19 января местами в крае ожидают сильный дождь, мокрый снег и снег с ветром до 20-25 м/с, в отдельных районах - до 29 м/ с.