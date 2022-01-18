Омбудсмен заявила, что речи о принудительной вакцинации детей от коронавируса в РФ не идет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Вакцинация детей от коронавируса в России будет проводиться только с согласия законных представителей. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям будут проводить либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

"Позиция сейчас такова, что никакой принудительной вакцинации не планируется. Это все будет только с согласия законных представителей", - сказала журналистам Львова-Белова во время рабочей поездки в Нижний Новгород.

По ее словам, в аппарат поступает много обращений на тему вакцинации. Родителей интересует вопрос обязательности прививок. "Поступали обращения, которые касаются обеспокоенности родителей темой вакцинации, насколько она будет обязательной, будет ли требоваться разрешение законных представителей, будет ли с согласия делаться, их (вопросов - прим. ТАСС) на самом деле много. Они приходят в личные сообщения, что-то поступает в аппарат", - сказала омбудсмен.

По ее словам, опросы родителей проводятся для того, чтобы понимать примерное необходимое количество доз вакцины.